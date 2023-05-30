İstanbul Şavkar Cimnastik Spor Kulübü FLORINA Takımı, Finlandiya'dan gümüş madalya ile döndü!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 12:10

Güncelleme: 30.05.2023 - 12:10

Finlandiya’nın Vantaa şehrinde 25-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında SC Vantaa Open International Tournament şampiyonası düzenlendi.

Uluslararası Estetik Grup Cimnastik Federasyonu tarafından SC Vantaa Open International Tournament şampiyonası 8-10 yaş kategorisinde yarışan İstanbul Şavkar Cimnastik Spor Kulübü sporcularından FLORINA takımı (Nazlıcan Mina Eraslan, Bahar Alpata, Mira Konan, Çağla Deniz Barda, Merve Alaman, Mina Elif Dede, Vera Aldırmaz) muhteşem performansları ile Finlandiya ve Estonya gibi güçlü ülkelerin takımlarını geride bırakarak gümüş madalya ile ülkemize döndüler.

8 ülkeden 66 takımın katılımıyla gerçekleşen yarışmada büyük ses getiren İstanbul Şavkar Cimnastik Spor Kulübü sporcuları, antrenörleri Olga Nehovska Askin, Ayşecan Özen, Darya Agafonova ve Gulia Khudiakova’ya teşekkürlerini sundular.