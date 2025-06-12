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İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı'yı resmen açıkladı!

İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı'yı resmen açıkladı!

12.06.2025 09:24:00
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Cumhuriyet Spor
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İstanbulspor, Mustafa Alper Avcı'yı resmen açıkladı!

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Alper Avcı'yı getirdi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Alper Avcı'yı getirdi.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adana Demirspor Kulübü ile 30.06.2025 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktör Sayın Mustafa Alper Avcı ile, Temmuz 2025'ten itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bu süreçte gösterdikleri anlayış ve destekleri için Adana Demirspor kulübüne ayrıca teşekkür ederiz. Teknik Direktörümüz Mustafa Alper Avcı'ya hoş geldin dileklerimizi iletir, birlikte nice başarılar dileriz" denildi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'un başına geçen Mustafa Alper Avcı, Adana temsilcisini küme düşmekten kurtaramadı.

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