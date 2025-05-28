Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbulspor'un golcüsü Gaoussou Diarra'ya milli takım daveti!

İstanbulspor'un golcüsü Gaoussou Diarra'ya milli takım daveti!

28.05.2025 09:56:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbulspor'un golcüsü Gaoussou Diarra'ya milli takım daveti!

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, 22 yaşındaki futbolcu Gaoussou Diarra'nın Mali Milli Takımı'ndan davet aldığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekibi Uğur Okulları İstanbulspor, oyuncularından Gaoussou Diarra'nın Mali Milli Futbol Takımı'na davet edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gaoussou Diarra, Mali Milli Takımı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna davet edildi. Oyuncumuza başarılar diliyoruz" denildi.

Gaoussou Diarra, üniversite eğitimi için memleketi Mali'den İstanbul'a geldikten sonra Tuzlaspor ile kariyerinde ilk defa profesyonel sözleşme imzaladı.

İlgili Konular: #milli takım #istanbulspor #Mali

İlgili Haberler

Iğdır FK, İstanbulspor'un serisini bitirdi!
Iğdır FK, İstanbulspor'un serisini bitirdi! 1. Lig'in 33. haftasında Iğdır FK, sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.
İstanbulspor iki hafta sonra güldü! Erzurumspor'un canı yandı
İstanbulspor iki hafta sonra güldü! Erzurumspor'un canı yandı Trendyol 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor, Erzurumspor'u deplasmanda mağlup etti.
İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı
İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, görevinden ayrıldığını duyurdu.