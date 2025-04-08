Iğdır FK, İstanbulspor'un serisini bitirdi!
1. Lig'in 33. haftasında Iğdır FK, sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.
1. Lig'in 33. haftasında Iğdır FK, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.
Iğdır'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Adrien Regattin, 28. dakikada Gianni Bruno ve 90+2. dakikada Ahmet Engin attı.
Bu galibiyetin ardından Iğdır FK, ligde iki maç sonra kazandı. İstanbulspor'un ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bu sonucun ardından Iğdır FK, 48 puana yükseldi. İstanbulspor, 52 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Iğdır FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
Etiketler: #Iğdır FK #istanbulspor #Trendyol 1.Lig
Spor Haberleri
- Alanya Belediyespor, Halkbank'ı kayıpsız geçti!
- Iğdır FK, İstanbulspor'un serisini bitirdi!
- Ronaldinho'dan Ousmane Dembele'ye övgü!
- Gençlerbirliği'nde ödeme krizi! Antrenman gecikti...
- Hansi Flick'ten Borussia Dortmund mesajı!
- Efsane futbolcu isyan etti!
- FIFA'dan hakemler ve kaleciler için kural değişikliği!
- TFF Müzesi'nde Şenes Erzik Köşesi açıldı
- PFDK'dan Barış Alper ve Kerem Demirbay'a ceza!
- Zayn Sofuoğlu, İngiltere'de podyuma çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun babasının evinde arama!
- CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
- Netanyahu'ya 'Sorununu çözeriz' mesajı
- AKP dönemi fark edilince yeni yazı yazdılar!
- Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi
- Metin Yıldız'dan tepki çeken 'İmamoğlu' paylaşımı
- Özel, Bahçeli'ye kendi sözlerini hatırlattı
- Avukatından Mahir Polat açıklaması
- Erdoğan'ın talimatı eksiksiz uygulanıyor
- AKP 4-0 mağlup!