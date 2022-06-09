İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandı
Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'u şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adam ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'da çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yolunda sürekli arkamızda olan ve bizi destekleyen Başkanımız Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Şampiyonluk ile süslediğimiz başarılı bir sezonu geride bıraktık. İstanbulspor kendine has oyun kültürüyle 1. Lig'den sonra Süper Lig'e de renk katmaya geliyor. Bugün attığımız ve yeni süreci başlatan imzalarımız camiamız adına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
- Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu
- Zam talebi reddedilen fırıncılardan çalışmama kararı
- Yol verme kavgasından sonra iş yerine kurşun yağdırdı
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
- Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
- Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
- İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' tartışması
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzine dev zam yolda!
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Ek göstergede ayrımcılık
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Yargıtay'dan emsal izin kararı
- Türk vatandaşlarını bekleyen Schengen tehlikesi
- 'Erdoğan, SADAT’a neden ‘sâdât’ diyor?'
- Erdoğan SADAT’A neden ‘sâdât’ diyor
- 6'lı masayı böyle dağıtmayı hedefliyorlar