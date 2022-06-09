İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandı

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'u şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2022 Perşembe, 16:55
İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandı
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Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adam ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'da çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yolunda sürekli arkamızda olan ve bizi destekleyen Başkanımız Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Şampiyonluk ile süslediğimiz başarılı bir sezonu geride bıraktık. İstanbulspor kendine has oyun kültürüyle 1. Lig'den sonra Süper Lig'e de renk katmaya geliyor. Bugün attığımız ve yeni süreci başlatan imzalarımız camiamız adına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


Spor Toto Süper Lig istanbulspor Osman Zeki Korkmaz
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