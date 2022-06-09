Barcelona’ya transfer olan Emre Demir’den Kayserispor’a sitem

09 Haziran 2022 Perşembe, 16:47

Spor Toto Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor'dan La Liga devi Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar Katalan ekibinde forma giymek istediğini ve Messi’nin Barcelona’dan ayrılmasına üzüldüğünü söyleyen Demir, transferi kesinleştikten sonra Kayserispor’da kendisine yapılanlar hakkında çok konuşulacak sözler sarfetti.

İşte Demir'in açıklamalarından satırbaşları:

“ÇOK SIKI ÇALIŞTIM”

“Sezonun ikinci yarısında çalışmalarımı hep Barcelona’yı düşünerek devam ettirdim. Çünkü oranın çok zor olacağını biliyorum. Barcelona’ya hazır gitmek istiyorum. Çünkü orada uzun yıllar kalıcı olmak istiyorum. Bu yüzden hem saha içi hem saha dışı kendimi geliştirmek için çok sıkı çalıştım.”

“MESSİ’NİN GİDİŞİ BENİ ÜZDÜ”

“Barcelona küçüklükten beri hayalimdi. Her maçını izlerdim. Şu an sezon bitmesine rağmen ara ara izliyorum eski maçlarını. Orada örnek aldığım futbolcu Messi’ydi. Onun gidişi beni üzdü açıkçası. Çünkü onunla beraber oynamayı istiyordum. İnşallah Barcelona’da uzun yıllar kalır ve bir gün 10 numaralı formayı giyerim.”

“KAYSERİSPOR’DA OYNATILMADIM”

“Transferim gerçekleştikten sonra Barcelona benim Kayseri’de oynamamı daha çok istiyordu lig tecrübesi olduktan sonra. Ama imzayı attıktan sonra oynatılmadım. Neden oynatılmadığımı ben de bilmiyorum. Oynamayı çok istiyordum. Her hafta kendimi hazırlıyordum ama bir türlü o şansı bana vermediler. Neden vermediler bilmiyorum. Olayla ilgili pek bir şey söylenmedi bana. Sözleşmede oynarsam ekstra bonus paralar alacakları durum da vardı ama yine de kulüpte bana o şans verilmedi.”

“HAYAL KURMADAN BAŞARAMIYORSUN”

“8 aydır dil eğitimi alıyorum. Hem İspanyolca hem İngilizce. Oraya gidince bir sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum. Daha da geliştireceğim. Hayal kurmadan bir şeyleri başaramıyorsun. Ben de hayallerim doğrultusunda çalıştım.”