İşte Beşiktaş'ın grubunda son durum!
Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund'u 4-0 yendi, puan durumu netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.
C Grubu'nda üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Av
|P
|1. Ajax
|3
|3
|-
|-
|+10
|9
|2. Borussia Dortmund
|3
|2
|-
|1
|-2
|6
|3. Sporting Lizbon
|3
|1
|-
|2
|-2
|3
|4. Beşiktaş
|3
|-
|-
|3
|-6
|0
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