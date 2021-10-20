İşte Beşiktaş'ın grubunda son durum!

Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund'u 4-0 yendi, puan durumu netleşti.

AA
20 Ekim 2021 Çarşamba, 08:00
İşte Beşiktaş'ın grubunda son durum!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

C Grubu'nda üçüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAvP
1. Ajax33--+109
2. Borussia Dortmund32-1-26
3. Sporting Lizbon31-2-23
4. Beşiktaş3--3-60

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