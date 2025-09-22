İstifa edeceği iddia edilmişti: TFF'den Ferhat Gündoğdu açıklaması!

TFF'den MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu iddiaları hakkında açıklama geldi.
Federasyondan yapılan açıklamada istifa edeceği iddia edilen Gündoğdu'nun görevinin başında olduğu ifade edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu'ya ilişkin bugün medyaya yansıyan spekülatif haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Gündoğdu görevinin başındadır ve çalışmalarına devam etmektedir.
Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."