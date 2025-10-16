İsveç'ten Ole Gunnar Solskjaer açıklaması!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda çıktığı 4 maçta 4 puan alabilen İsveç Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Jon Dahl Tomasson ile yollar ayrıldı.

Teknik direktör arayışlarına başlayan İsveç Futbol Federasyonu'nun gündeminde Beşiktaş'ın eski hocası Ole Gunnar Solskjaer'in de olduğu iddia edildi.

İsveç basınından FotbollDirekt'in haberine göre; İsveç Futbol Federasyonu, Solskjaer ile ilk temas kuruldu.

Norveçli teknik adamın menajeri Jim Solbakken ise iddialarla ilgili olarak sessiz kalmayı tercih etti ve "Şu anda yorumum yok. Birkaç gün içinde tekrar arayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bu iddialara İsveç Futbol Federasyonu cephesinden de yanıt geldi.

Öte yandan İsveç Futbol Direktörü Kim Kallström, Sport Bladet'e teknik direktör arayışlarıyla ilgili açıklama yaptı ve 3 senaryo üzerinde durduklarını vurguladı.

İlk olarak kasım ayındaki milli maçlar için takımı geçici bir teknik direktöre emanet edebileceklerini belirten Kallström, ikinci ihtimali ise "Mart ayındaki maçlar için daha kalıcı bir çözüm bulmamız" diyerek açıkladı. İsveçli futbol adamı üçüncü seçeneğin ise doğrudan uzun vadeli bir seçim yapmak olduğunu söyledi.

Kim Kallström, 3 hafta sonra tekrar bir aday kadro duyuracaklarını hatırlatarak "Tabii ki o zaman bu kadroyu açıklayacak birine ihtiyacımız olacak" diyerek kısa zaman için teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak istediklerinin sinyallerini verdi.

Milli takımın yeni hocasını bulmak için yoğun bir çalışma içinde olduklarının altını çizen Kallström, "İsimler üzerinde çalışan, teklifler hazırlayan ve farklı senaryoları tartışan bir grubumuz var. Olasılıkları değerlendiriyoruz. Sözleşmesi devam eden veya maddi olarak karşılayamadığımız ilginç koçlar da var. Her koçun farklı özellikleri vardır. Ne arıyoruz? Her şeyden önce, maçları kazanmamızı sağlayacak bir oyun planı oluşturabilecek koçlar arıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç Futbol Direktörü, yaklaşık 3 hafta önce West Ham ile yollarını ayıran Graham Potter ile ilgili çıkan iddialara da yanıt verdi ve "Sanırım hepimiz Graham'ın her şeyden önce çok hoş ve sevimli bir insan olduğunu biliyoruz. Ayrıca çok yetenekli bir futbol koçu. Bundan fazlasını söylemeyeceğim" diye konuştu.

SOLSKJAER İDDİASINA YANIT

Kim Kallström, federasyonun Ole Gunnar Solskjaer ile temasa geçtiği iddialarının ise doğru olmadığını dile getirdi ve "Öyle bir şey yok. Bunu bilmiyordum bile" dedi.