İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre, EURO 2024 A Grubu üçüncü maçında Almanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 09:30
İsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Murat Yakin yönetimindeki İsviçre, sahasında Julian Nagelsmann'ın ekibi Almanya ile karşı karşıya gelecek.

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Frankfurt Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

İsviçre, EURO 2024'te son maçta İskoçya ile 1-1 berabere kalmıştı.

Almanya ise Macaristan'ı 2-0 mağlup etmişti.


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