Ünlü gazeteciden flaş iddia: Ferdi Kadıoğlu'na Almanya'dan dev talip!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için oyuncu tarafıyla görüşme gerçekleştirdiği ve futbolcuya Premier Lig'den de ilgi olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Borussia Dortmund'un, sarı-lacivertli futbolcunun transferi için temaslara başladığı ileri sürüldü.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alman takımı, geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Ian Maatsen'in Aston Villa'ya gitmeye hazırlanması nedeniyle yeni sol bek transferi için girişimlere başladı.
Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin'in, bu bölge için Ferdi Kadıoğlu'nu istediği belirtildi.
PREMİER LİG TAKIMLARI TAKİPTE
Haber detayında, oyuncu tarafıyla görüşmelerin yapıldığı ifade edilirken, Ferdi'ye İngiltere Premier Lig takımlarının da ilgili duyduğu kaydedildi.
Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu, geçen sezon sarı-lacivertli takıma 52 maçta 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
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