Fenerbahçe Beko finale bir adım uzaklıkta!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 91-89 mağlup etti.





Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 2-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde üçüncü müsabaka, 9 Haziran Pazartesi günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.





Karşılaşmaya etkili başlayan ve dış atışlardan üst üste basketler bulan Bahçeşehir Koleji, 7. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 13-20. Kalan bölümde toparlanan ve kaydettiği 12 sayıya karşılık konuk ekibin sadece serbest atış çizgisinden skor üretmesine izin veren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 25-22 önde tamamladı.





İkinci çeyreğin ilk bölümünde takımlar skor üretmekte zorlandı ve 15. dakika 31-31 eşitlikle geçildi. Pota altını iyi kullanan Bahçeşehir Koleji'ne Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun peş peşe kaydettiği 3 sayılık basketlerle karşılık verdi ve soyunma odasına 46-46 beraberlikle gidildi.





Fenerbahçe, başa baş bir mücadeleye sahne olan üçüncü periyodu 68-67 önde bitirdi.





Dördüncü ve son çeyrek, büyük heyecana sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Guduric, Bahçeşehir Koleji ise Simonovic ile skor üretti. Sarı-lacivertliler, bitime 27 saniye kala Sırp yıldızı Guduric'in kritik basketiyle 91-89 öne geçti. Bahçeşehir Koleji, son hücumda skor üretemedi ve Fenerbahçe Beko, sahadan 91-89 galip ayrıldı.



