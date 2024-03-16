İzmir'de gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 23:11
İzmir'de gol sesi çıkmadı!
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe, puanını 56'ya yükseltti. Keçiörengücü ise 32 puanda kaldı.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, 2. sırada bulunan Göztepe, son 7 haftaya en yakın takipçisi Çorum FK'nın 11 puan önünde giriyor. İzmir temsilcisi, yenilmediği son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Ligde bir sonraki hafta Göztepe, Kocaelispor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise Çorum FK'yı ağırlayacak.


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