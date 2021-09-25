James Rodriguez'in sözleşmesinde ilginç detay!

25 Eylül 2021 Cumartesi, 09:30

Son olarak Everton forması giyen Kolombiyalı star James Rodriguez kariyerini Ortadoğu'da sürdürecek.

Rafael Benitez'in planları arasında yer bulamayan Kolombiyalı futbolcu 8 milyon Avro'luk bonservis bedeliyle Katar ekibi Al Rayyan'a transfer olmuştu. Kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzalayan James Rodriguez bir kulüp için bedelsiz bir şekilde Katar'dan ayrılabilir.

AS gazetesinin haberine göre, 30 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla imzaladığı sözleşmeye bir madde dahil ettirdi. Buna göre James Rodriguez, Paris Saint-Germain'den teklif alması durumunda bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek. Ancak bu madde yalnızca PSG için geçerli olacak.

Fransız ekibinin Katarlı patronları, James Rodriguez'in performansını Katar'da yakından izleme fırsatı bulacak. Yıldız futbolcu PSG için ikna edici bir performans sergilemesi durumunda Fransız devi oyuncuyu kadrosuna katabilecek.