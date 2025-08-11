Jankovic için taraftar tepki gösterdi: Önce anlaştı sonra bekliyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord’la yarın Kadıköy’de oynayacağı rövanş öncesi transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Lacivertliler dün sürpriz bir hamleyle 10 numara pozisyonu ve sol kanatta oynayabilen Niko Jankovic için Hırvat kulübü Rijeka ile 5.6 milyon Avro bonservis karşılığında anlaştı. F.Bahçe ardından 23 yaşındaki futbolcuya resmi teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler, Jankovic ile de büyük oranda anlaşma sağlamasına rağmen F.Bahçeli taraftarların özellikle sosyal medya üzerinden gösterdikleri tepkinin ardından bu transferi bekletme kararı aldı. F.Bahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Rijeka Sportif Direktörü Antonini Culina’yı arayıp durumla ilgili bilgi verdi. Sarı-Lacivertli yönetimin, kendi içinde yaptığı değerlendirmede Jankovic transferinden vazgeçilme fikrinin ağır bastığı öğrenildi.

KEREM’DE TOP RUI COSTA’DA

F.Bahçe’nin her konuda anlaştığı Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage satışa onay verdi. Sarı-Lacivertlilerin yaptığı 22.5 milyon Avro bonservis ve 2.5 milyon Avro bonus teklifi için artık son karar Benfica Başkanı Rui Costa’da