Jean Onana için dev iddia!
Beşiktaş'a sezon başında transfer olan ve beklentileri veremeyen Jean Onana için ülkesi Kamerun'dan flaş bir iddia geldi.
Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği Jean Onana için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.
Kamerun basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'ta fazla süre alamayan Onana, Ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor.
Ülkesi Kamerun ile Afrika Kupası'nda boy göstermek isteyen Onana'nın düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi.
Siyah-beyazlı ekipte bu sezon 7 maçta 117 dakika süre alan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 golün asistini yaptı. Beşiktaş'ın Onana ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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