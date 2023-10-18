Jean Onana için dev iddia!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 21:17

Güncelleme: 18.10.2023 - 21:17

Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği Jean Onana için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kamerun basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'ta fazla süre alamayan Onana, Ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor.

Ülkesi Kamerun ile Afrika Kupası'nda boy göstermek isteyen Onana'nın düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi.

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon 7 maçta 117 dakika süre alan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 golün asistini yaptı. Beşiktaş'ın Onana ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.