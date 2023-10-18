Jean Onana için dev iddia!

Beşiktaş'a sezon başında transfer olan ve beklentileri veremeyen Jean Onana için ülkesi Kamerun'dan flaş bir iddia geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 21:17
Jean Onana için dev iddia!
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Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği Jean Onana için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Kamerun basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'ta fazla süre alamayan Onana, Ocak ayında takımdan ayrılmak istiyor. 

Ülkesi Kamerun ile Afrika Kupası'nda boy göstermek isteyen Onana'nın düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği ifade edildi. 

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon 7 maçta 117 dakika süre alan orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 golün asistini yaptı. Beşiktaş'ın Onana ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 


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