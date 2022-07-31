Jens Larsen: "Güzel bir başlangıç oldu"
Trabzonspor'un yeni transferi Jens Larsen, Sivasspor'u mağlup ettikleri Süper Kupa maçında attığı golden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Trabzonspor'un yeni transferi Jens Stryger Larsen Sivasspor'u mağlup ettikleri Süper Kupa maçı sonrası konuştu.
Trabzonspor formasıyla ilk resmi maçında golle tanışan başarılı oyuncu yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Gol güzel bir başlangıç oldu. Golden sonra herkesle birlikte olmak istedim." dedi.
Larsen ayrıca, "Geldiğim günden beri arkadaşlarım ve kulüpteki herkes bana hep destek oldular. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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