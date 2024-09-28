Jens Lehmann'dan komşusunun garajına testereli saldırı: 135 bin Euro para cezasına çarptırıldı

Arsenal ve Alman Milli Takımı'nın eski kalecisi Jens Lehmann, komşusunun garajına testere kullanarak zarar verdiği için memleketi Starnberg'teki bir mahkeme tarafından 135 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Jens Lehmann'dan komşusunun garajına testereli saldırı: 135 bin Euro para cezasına çarptırıldı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2024 - 16:58

Arsenal ve Alman Milli Takımı'nın eski kalecisi Jens Lehmann, sıra dışı bir olayla gündeme geldi.

Bild'de yer alan habere göre, Lehmann'nın komşusuyla sorun yaşadığı ve komşusunun garajına zarar verdiği kaydedildi.

Alman eski eldivenin, temmuz ayında komşusunun garajına bir elektrikli testereyle girip zarar verdiği belirtildi.

Lehmann'ın ayrıca bu saldırıyı gerçekleştirdiği esnada görüntülenmemek adına güvenlik kamerasını da kapatmak istediği ancak başarılı olamadığı aktarıldı.

Lehmann'ın yaşanan olayın ardından başlangıçta 420 bin Euro ceza aldığı ancak bu rakamın temyizle 135 bin Euro'ya düşürüldüğü belirtildi.


Etiketler: #Jens Lehmann #saldırı #para cezası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler