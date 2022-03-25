Jin-ho Jo resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen Jin-ho Jo lisansının çıkarıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2022 Cuma, 18:06
Jin-ho Jo resmen Fenerbahçe'de!
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Fenerbahçe, Güney Kore'de Jeonbuk forması giyen Jin-ho Jo'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin giderildiği ve oyuncunun lisansının çıkarıldığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

"Güney Kore'nin Jeonbuk kulübünden transfer edilen 2003 doğumlu Jin-ho Jo, Güney Kore Futbol Federasyonu ile olan pürüzlerin FIFA nezdinde giderilmesinin ardından amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı çıkarılan oyuncumuz, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde U19 Takımımızın formasını giyebilecek.

Futbol takımlarımızın ikinci Koreli üyesine Akademimize hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz."



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