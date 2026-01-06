İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, Türkiye'deki kariyerinde karşılaştığı deneyimlerini açıkladı. Peki, Jonjo Shelvey kimdir? Jonjo Shelvey kaç yaşında, nereli? Jonjo Shelvey Arda Turan'a ne dedi?

JONJO SHELVEY KİMDİR?

Jonjo Shelvey, 27 Şubat 1992 yılında dünyaya geldi. Shelvey, orta saha mevkiinde görev alan İngiliz millî futbolcudur.

JONJO SHELVEY'İN HAYATI VE KARİYERİ

Shelvey, kariyerine Charlton Athletic'te başladı ve 16 yaş 59 günlükken takımın en genç oyuncusu oldu. 2010 yılında 1,7 milyon £ karşılığında Liverpool'a transfer oldu ve kısa bir süre Blackpool'da kiralık olarak forma giydi.

Anfield'da geçirdiği süre boyunca Shelvey, 2012'de EFL Cup'ı kazanan ve FA Cup finalini kaybeden Liverpool kadrosunun bir parçasıydı. 2013'te 5 milyon £ karşılığında Swansea City'e ve iki buçuk yıl sonra 12 milyon £ karşılığında Newcastle United'a katıldı. Newcastle'a katıldıktan bir ay sonra, Fabricio Coloccini'nin yokluğunda takımın yedek kaptanı oldu ve sezon küme düşmeyle sonuçlandı. O zamandan beri kulübün Premier League'ye yeniden çıkmasına yardımcı oldu ve Newcastle'ın ikinci kaptanı olarak kendini kanıtladı.

JONJO SHELVEY ARDA TURAN'A NE DEDİ?

Arda Turan’ın ile yaşadıklarını aktraran Shelvey “Arda Turan deliydi, bildiğin manyaktı. Ofisine girerdim, bana her seferinde ‘John, seni seviyorum, seni seviyorum’ derdi. Ofisin atmosferi de çok farklıydı. ‘Bana viski var mı?’ diye sorardı, çünkü viskiye bayağı düşkündü. Antrenmanlar bittikten sonra ofiste ayaklar masanın üzerindeydi… puro ve viski keyfi yapardı. Böyle bir şeyi İngiltere’de hiç görmemiştim.” dedi.