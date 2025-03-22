Jose Mourinho için Premier Lig yanıtı!
Jose Mourinho ile birlikte Chelsea'de çalışan William Gallas, Portekizli teknik adam için gelen Premier Lig sorusuna yanıt verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için Premier Lig açıklaması geldi.
Portekizli teknik adam ile birlikte Chelsea'de görev yapan William Gallas, Mourinho için gelen Premier Lig sorusuna cevap verdi.
Gallas, "Jose Mourinho'yu yeniden Premier Lig'de görebilir miyiz?" sorusunun ardından, "Herkes Mourinho'yu yeniden Premier Lig'de görmek ister ama asıl soru nerede, hangi takımda? Bir diğer soru da yeni nesil oyuncuları yönetip yönetemeyeceği, onu anlayıp anlamayacakları ve onlardan istedikleriyle başa çıkıp çıkamayacakları." dedi.
Açıklamalarına devam eden Fransız eski yıldız, "Jose Mourinho ile çalışmak kolay değildir. Güçlü olmalısınız. Sonunda başarının sizi beklediğini bilerek fedakarlık yapmaya, acı çekmeye hazır olmalısınız." sözlerini sarf etti.
Gallas, son olarak, "Mourinho hakkında konuşurken hep gülümserim çünkü o benim menajerimdi ve güzel günlerimiz oldu. Antrenmanlarda ve maçlarda acı çekmeye hazırdım ama Mourinho bana kupalar kaldırma fırsatı verdi." dedi.
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