Jose Mourinho'dan derbi sözleri: 'Yarından itibaren...'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Anderlecht maçı sonrası teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'dan derbi sözleri: 'Yarından itibaren...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 01:38

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk oldu. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe üst tura yükseldi.

Maçın ardından Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu. 

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları; 

"Mutluyum kaybetmeden bir üst tura çıktığımız için. Oyuncularımın performansından mutluyum. 2-1 geriye düştükten sonra da sakin kaldık.

Bu tarz maçlarda en önemli şey tur atlamaktır ama beraberliği de aldık. Beraberliği yakaladıktan sonra zaten maçı bitirmiş olduk. Soğuk bir hava vardı. Zemin harika değildi. Risk alarak Mert'i oyuna sokmamız gerekti. 

Şu anda dinlenmeyi hak ediyoruz. Otelde dizimi izlemeyi hak ediyorum. Yarından itibaren de derbi maçı düşünmeye başlayacağız."


Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #Anderlecht

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