Jota Silva'dan Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili açıklama! 'Sözleşmemde opsiyon maddesi var...'

3.01.2026 17:34:00
Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan kiraladığı Jota Silva, siyah beyazlılarda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Jota Silva, Antalya'daki kampın ilk gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'a övgülerde bulunan Jota Silva, "Her oyuncu, her zaman ilk 11'de oynamak ister. Hocanın da işi zor oluyor, hep bir tercih yapmak durumunda kalıyor. Geldiğim günden beri çalıştım ve son dönemde ilk 11'de oynamaya çalıştım. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Hocamızın, oyuncularla iletişimi çok iyi. Biz takım olarak başarıları kazanmak istiyoruz" dedi.

26 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'taki geleceği hakkında da konuştu.

"Kiralık geldi ve sözleşmesinde opsiyon var. Beşiktaş'ta kalacak mı?" sorusuna Silva şu şekilde cevap verdi: 

"Sözleşmemde opsiyon maddesi var. Şu an devre arasındayız, bunun konuşulacağı zaman değil. Sezon sonu gelince otururuz ve konuşuruz. Her iki taraf için en iyi karar neyse, bu olur. Şu an transfer konuşulacak zaman değil."

Beşiktaş'ta 9 maça çıkan Jota Silva, 3 gol attı.

