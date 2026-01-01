Transfer için geri sayıma geçildi... Beşiktaş, milli oyuncuyu kadrosuna katıyor!

Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak ara transfer döneminde Beşiktaş birden fazla bölgeye takviye planlıyor. Transfer listesindeki isimlere görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta orta saha transferi için öne çıkan aday Salih Özcan.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Salih Özcan'ın Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler arasında imzaya en yakın isim olduğu ve anlaşmanın birkaç gün için resmiyete kavuşmasının beklendiği belirtildi.

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki oyuncunun kulübünden kolaylık istediği, bonservis sorununun çözülmesinin ardından imzaların atılacağı ifade edildi.

Salih Özcan, Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 4 maçta süre aldı.