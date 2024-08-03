Judo erkeklerde altın madalya Fransız Teddy Riner'ın!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında erkekler +100 kiloda Fransız Teddy Riner, altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında erkekler +100 kiloda Fransız Teddy Riner, altın madalyanın sahibi oldu.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve milli sporcu İbrahim Tataroğlu'nun ikinci turda elendiği müsabakaların finalinde Güney Koreli sporcu Minjong Kim'i yenen Teddy Riner altın madalyaya ulaştı.
Bu kategoride Özbek Alisher Yusupov ile Tacikistanlı Temur Rakhimov, bronz madalya aldı.
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