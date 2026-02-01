Cumhuriyet Gazetesi Logo
Juventus cephesinden Icardi transferi için resmi açıklama!

1.02.2026 22:47:00
1.02.2026 22:47:00
Juventus Futbol Direktörü Giorgio Chiellini, İtalyan ekibinin gündeminde olduğu iddia edilen Mauro Icardi ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Kayserispor'la oynadığı maç öncesinde İtalyan basını, Juventus'un Mauro Icardi ile transfer görüşmesi yaptığını ve 1.5 yıllık sözleşme teklif edildiğini iddia etmişti.

Juventus yöneticisi Chiellini, Icardi iddialarına yanıt verdi. İtalyan eski futbolcu böyle bir düşünceleri olduğunu doğruladı.

Chiellini yaptığı açıklamada "Bu sadece bir fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

