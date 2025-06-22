Juventus'ta Kenan Yıldız fırtınası: 3 golle maça damga vurdu!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus ile Wydad AC, Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Juventus 4-1 kazandı.
İtalyan devi, karşılaşmanın ilk yarısını 6 ve 16. dakikalarda Kenan Yıldız'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Kenan, 69'da hat-trick yaptı.
Juventus'un diğer golü 90+4. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltısından geldi.
Milli futbolcu Kenan Yıldız, Wydad karşılaşmasıyla birlikte Juventus ile 50. karşılaşmasına çıktı ve 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan, La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ın idolü Alessandro Del Piero, Juventus formasıyla 1994-95 sezonunda çıktığı 50 karşılaşmada 11 golle oynamıştı.
🇹🇷 Kenan Yıldız yine sahnede! Maça damga vurdu Kenan!— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2025
⚽ Kolo Muani'nin şık ara pasını iyi değerlendiren Kenan, ayağının içiyle topu köşeye gönderdi! pic.twitter.com/E1OjZ9ufnZ