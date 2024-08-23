Juventus, Weston McKennie ile uzattı
Juventus, orta saha oyuncusu Weston McKennie'nin sözleşmesini 2026 yılına dek uzattı.
Juventus, ismi sık sık transfer dedikoduları ile anılan 25 yaşındaki ABD'li orta sahası Weston McKennie için kararını verdi.
Torino devi, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Weston McKennie ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. Juve, oyuncu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
2.5 MİLYON MAAŞ
Yapılan anlaşmada ABDli yıldızın maaşının 2.5 milyon euro olacağı belirtildi.
JUVENTUS KARİYERİ
Siyah-beyazlılarda 134 maça çıkan McKennie, 13 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
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