'Kaan Ayhan isteseydi Alman Milli takımında oynardı'

Uzun süre Almanya'da yaşayan ve Galatasaray altyapısında antrenör olarak çalışan, Adnan Polat'ın başkan olduğu dönemde ise izleme ekibi direktörü olan, teknik direktör Mahmut Alpaslan, Kaan Ayhan'ın her zaman gözü kapalı oynatılabilecek bir insan olduğunu söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Alpaslan, ''Kaan Ayhan orijinal bir stoper, ama en stoperde olduğu kadar sağ bek ve defansif orta saha olarak da yüksek performans sergiliyor. Kaan, birebirdeki rakibi fiziksel gücü ne kadar iyi olursa olsun, üstün gelir, pozisyon bilgisi ile çok yüksek olduğu için rakibini doğru karşılar ve pas yollarını keser. Kaan'ı Schalke altyapısında oynadığı dönemden bu yana izliyorum. Büyük bir gelişme gösterdi. Joachim Löw onu Alman millî takımına çağırdı. Hem de o dönemde Sami Khedira ve Tony Cross olmasına karşın. Gitse Alman milli takımın orta saha oyuncusu, sağ beki ya da stoperi olabilirdi. Ama Kaan son derece tutarlı biçimde Türk milli takımında oynayacağını söyledi. Löw'e teşekkür ederek konuyu kapattı'' dedi.