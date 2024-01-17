Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe evinde şov yaparak turladı...

Yayınlanma: 17.01.2024 - 22:54

Güncelleme: 17.01.2024 - 22:54

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor ile karşılaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lincoln, 39, 50, 68, 71. dakikalarda Michy Batshuayi ve 81. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Sarı lacivertli takım Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, bir sonraki hafta ligde Samsunspor ile karşılaşacak. Adanaspor ise Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.