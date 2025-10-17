Kadın gücü rüzgârla buluşuyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025
Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde ve profesyonel kurumların koordinasyonunda düzenlenen Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’nda Subor–Boğaziçi Yelken Takımı, ikinci kez yelken açacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye’nin tek kadın yelken yarışı olan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, bu yıl 10’uncu kez 18 Ekim’de Caddebostan–Adalar parkurunda gerçekleştirilecek. Subor–Boğaziçi Yelken Takımı, bu anlamlı etkinlikte ikinci kez yer almanın heyecanını yaşıyor. Deniz Kızı Yelken Kupası Yarışı, IRC sınıfı yatlara açık olarak gerçekleşecek. Aralarında Subor-Boğaziçi Yelken Takımı’nın da yer aldığı yaklaşık 30 adet yelkenli, adaların eşsiz atmosferinde kıyasıya mücadele edecek.

Yarışa katılan Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı’na destek veren Subor, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kadınların sporda, iş dünyasında ve yaşamın her alanında daha görünür ve güçlü olmalarını destekliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yelken açtığımız bu yolculukta, rüzgârın gücüyle birleşen kadın emeğinin her zaman başarıya ulaşacağına inanıyoruz.”

Uzun zamandır bu çok özel etkinliğe hazırlanan Subor-Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı, 10 kadından oluşan ekibi ile yarışa katılmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçen sene kendi klasmanında 2., üniversiteler arasında 1. olan takım, bu yıl çift kupa hedefiyle denize açılıyor. Yarış ekibi, birçok alanda olduğu gibi denizde de kadınların istedikleri her şeyi başarabileceklerini belirterek, bu özel yarışta desteklerini esirgemeyen Subor’a minnettar olduklarını vurguladılar. Ayrıca, kadınlara bu fırsatı sunan yarış komitesine teşekkür ettiler. Deniz Kızı Uluslararası Kadın Yelken Kupası’nda sağlanan gelirin bir kısmı ile her yıl sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesi amaçlanıyor.

