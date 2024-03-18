Kadro dışı kalmıştı: Orkun Kökçü'den Benfica açıklaması!

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Benfica hakkında yaptığı bir röportaj nedeniyle haftasonu oynanan maçta kadro dışı bırakılmıştı. Kökçü, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak takıma geri dönmek istediğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:34
Kadro dışı kalmıştı: Orkun Kökçü'den Benfica açıklaması!
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Benfica forması giyen Orkun Kökçü, kulüpteki durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan milli futbolcu, "Söylemek istediğim ilk şey, teknik direktöre ve kulüpteki insanlara büyük saygı duyduğum. Üst düzey futbolda her ayrıntı önemlidir ancak her şey doğru olursa kupalar kazanabiliriz. Bu da birbirimize karşı eleştirel de olmak anlamına geliyor. Ayrıca önceki aylarda vizyonumu kulüp içinde de tartıştım. Sonuçlarına katlanıyorum. Şimdi milli takıma gidiyorum ve iki hafta içinde Benfica ve takım için her şeyimi vermek üzere geri döneceğim. Taraftarlara ve bu inanılmaz kulübe kupalar kazandırmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Orkun Kökçü ayrıca açıklamasında, "Gerçek Orkun tek bir şey ister; kazanmak" sözlerini yazdı.

NE OLMUŞTU?

Cumartesi günü verdiği röportajda hocası Roger Schmidt'e eleştiride bulunan Orkun Kökçü, pazar günü oynanan Casa Pia maçının kadrosunda yer almamıştı.

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Casa Pia maçının ardından Orkun için, "Böyle bir röportaj verdiğinizde takımda olamazsınız, çok önemli bir maçta kadroda yer almanız mümkün değil. Söylediklerini okudum, kendisiyle konuşma fırsatım olmadı. Milli aradan sonra onunla konuşacağım. Tamamen bu maça odaklanmıştık çünkü en önemli şey bu. Yaptığı şey iyi değildi, bu çok açık, herkes biliyor. Bu röportaj Orkun'a yakışmıyor, bu yüzden bu kadar şaşırtıcı, çünkü kendisi çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Bir anda bu röportajı neden verdi, bilmiyorum. Zaten Benfica'da çok maç oynadı, iyi oynadı, gol attı, çok asist yaptı. Aslında her şey yolundaydı, o yüzden bilmiyorum. Konuşmam lazım. Şu anda anlayamıyorum ama elbette bundan memnun değiliz. Tabii ki bu takım için iyi değil, Benfica için iyi değil ama her şeyden önce onun için iyi değil. Çünkü bu onu zor durumda bırakıyor. Ama şimdi bizim görevimiz onu doğru zihniyetle Benfica'ya geri getirmek çünkü o bizim için önemli bir oyuncu ve ona ihtiyacımız var. Çok önemli iki maç arasında bu durumun yaşanması elbette iyi değil ama takım ve oyuncular önemli olana, yani sahadaki performansımıza odaklanabileceklerini gösterdiler" demişti.

ORKUN'UN BENFICA PERFORMANSI

Benfica'da 34 maçta süre bulan Orkun Kökçü, 3 gol attı ve 10 asist yaptı.


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