Söyledikleriyle gündem olmuştu: Benfica'dan flaş Orkun Kökçü kararı!

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, verdiği röportaj nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 18:56
Söyledikleriyle gündem olmuştu: Benfica'dan flaş Orkun Kökçü kararı!
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Portekiz Ligi ekibi Benfica'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, önceki günlerde verdiği röportaj nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Record'da yer alan habere göre; Benfica teknik direktörü Roger Schmidt, bu akşam oynanacak Casa Pia karşılaşmasında Orkun Kökçü'yü maç kadrosuna dahil etmedi. 

ORKUN KÖKÇÜ NE DEMİŞTİ?

Orkun Kökçü yaptığı açıklamada, Benfica'daki rolünden memnun olmadığını dile getirerek, "Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım. Teknik direktör beni savunmaya yakın oynatıyor, bana her türlü görevi veriyor ama benim niteliklerimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Ben ileriyi düşünen biriyim, ileriye attığım paslarla tanınırım. İstatistiklerim bunu ispatlıyor. Benfica için daha fazlasını verebilirim. Belki de hayal kırıklığım bundan kaynaklıdır" şeklinde konuşmuştu.


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