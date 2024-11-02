Karim Benzema Ballon d'Or'a isyan etti! "Bu karar utanç verici"
Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanamayan Vinicius Junior için açıklamalarda bulundu.
Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanamayan Vinicius Junior için açıklamalar yaptı.
Karim Benzema yaptığı açıklamada, "Ballon d'Or'u Vinicius'tan daha çok hak eden birinin olduğunu düşünmüyorum. Rodri'ye karşı kötü bir düşüncem yok, o da iyi bir oyuncu ama ben maç izlerken Rodri 'vay canına' dedirtecek hiçbir şey yapmıyor." dedi.
"BU KARAR UTANÇ VERİCİ"
Ödülü Brezilyalı oyuncunun hak ettiğini söyleyen Fransız oyuncu, "Vinicius bunu bana çok fazla söyletmiştir. Bu karar utanç verici, ödülü onun hak ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Vinicius'un bir gün bu ödülü kazanacağına inandığını söyleyen Benzema, "Umarım Vinicius zihinsel olarak güçlüdür. Onunla konuştum ve bir gün o ödülü alacağına inanıyorum. Ona mesaj attım ve üzgündü. Bu çok normal. Vinicius iyi bir oyuncu, daha çok çalışacak ve bir gün Ballon d'Or'u kazanacak." diye konuştu.
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