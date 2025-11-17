Karim Benzema'dan geleceği hakkında açıklama: 'Sözleşmemin sonuna yaklaşıyorum ama...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 19:49:00
Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad forması giyen 37 yaşındaki Fransız oyuncu Karim Benzema, kariyeri hakkında İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Al-Ittihad ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olan Karim Benzema, kariyerinin bir sonraki adımı için henüz net kararını vermediğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu söyleyen Fransız yıldız, aynı zamanda Avrupa kulüplerinden önemli teklifler aldığını açıkladı.

"BURADA ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

AS'a konuşan 2022 Ballon d'Or sahibi golcü, şu sözleri kullandı:

"Şu anda kendimi burada çok iyi hissediyorum. Oyuncular, taraftarlar, teknik ekip, herkes çok iyi."

Karar için erken olduğunu vurgulayan Benzema, "Sözleşmemin sonuna yaklaşıyorum ama kalacak mıyım, ayrılacak mıyım, bilmiyorum. Birçok şeye bağlı" dedi.

"AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALDIM"

Avrupa'dan gelen teklifleri doğrulayan Fransız yıldız, "Evet, Avrupa'dan teklifler aldım. Hepsini incelemem gerek" ifadelerini kullandı.

Emekliliği hakkında konuşan tecrübeli santrfor, "Aralık'ta 38 yaşında olacağım, ama en az iki yıl daha oynayacağım. Fiziksel olarak iyiyim, çok çalışıyorum ve futbola aşığım" dedi.

"EN İYİSİ BURADA KALMAK OLABİLİR AMA..."

Geleceği hakkında bir karar vermeden önce Al Ittihad yönetimiyle görüşmesi gerektiğini belirten golcü, "Kulüple yüz yüze konuşmam gerekiyor. Onların ne düşündüğünü bilmeliyim. Sadece bir yıl uzatmak için değil, bir proje için kalırım" ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki yıldız son olarak, "En iyisi burada kalmak olabilir ama her seçeneği değerlendireceğim. Altı ay sonra futboldan emekli olmayacağım, bu kesin" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

