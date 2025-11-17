Okan Buruk'un muhtemel planı hazır... Galatasaray'da Afrika Kupası alarmı!

Galatasaray'ı Afrika Uluslar Kupası'nda zor bir süreç bekliyor. Sarı kırmızılı ekipten 4 yıldız futbolcunun, 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada forma giymesi bekleniyor.

Victor Osimhen'li Nijerya ile Wilfried Singo'lu Fildişi Sahili organizasyonun favorileri arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı ekipte Gabonlu Mario Lemina ve Senegalli Ismail Jakobs da Afrika'nın dev organizasyonu için hazır olacak.

21 Aralık'ta başlayacak şampiyonada grup süreci 1 Ocak'ta sona erecek.

TRT Spor'un haberine göre; 4 futbolcu böylece ligdeki Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın kadrosunda yer almayacak.

Oyuncuların takımlarıyla üst turlara çıkmaları halinde kritik maçları kaçırma süreci devam edecek. Turnuva bitene kadar Galatasaray'ın, Trabzonspor ile Süper Kupa yarı final maçının yanı sıra ligde Gaziantep FK karşılaşması bulunuyor.

Sarı kırmızılılar, Süper Kupa yarı finalinde bordo mavili ekibi geçerse 10 Ocak'ta da final maçına çıkacak.

BURUK NE YAPACAK?

Kadro derinliğinde sıkıntı yaşayacak olan Okan Buruk'un muhtemel planı ise hazır. Tecrübeli teknik adam, Singo'nun yerine sağ bekte Sallai'yi, Lemina'nın yerine ise Sara'yı tercih etmeyi düşünüyor.

Sol bekte Jakobs'un yerine Eren Elmalı'nın cezası nedeniyle Berkan Kutlu'nun görev alması bekleniyor. Osimhen'in eksikliğinde ise ileri uçta Mauro Icardi görev alacak.