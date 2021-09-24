Karim Benzema tarih yazıyor!
Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, La Liga'da 200. gole ulaşan 10. futbolcu unvanını aldı.
İspanya La Liga'da Lider Atletico Madrid'i kovalayan Real Madrid'in Mallorca'yı 6-1 yendiği maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan Karim Benzema, La Liga'da 200. gole ulaşan 10. futbolcu oldu.
33 yaşındaki oyuncu Real Madrid tarihinde de bu rakamı yakalayan 4. isim unvanını ele geçirdi. Real Madrid'de daha önce Cristiano Ronaldo (311), Raal (228) ve Alfredo Di Stefano (215) 200 barajını aşmıştı.
Bu sezon durdurulamaz bir performans sergileyen Fransız futbolcu 6 maçta 8 gol kaydetti, 7 de asist yaptı.
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