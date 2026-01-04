Karşılaşmaya devam edemedi... Alperen Şengün, Dallas maçında sakatlandı!

NBA Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks ile Houston Rockets karşı karşıya geldi.
Maçın hemen başında milli basketbolcumuz Alperen Şengün bir şanssızlık yaşadı.
Alperen, maçın henüz 52. saniyesinde ribound mücadelesinin ardından sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniye oyuna devam edemedi.
Milli yıldızımızın oyundan çıkmasının ardından Houston Rockets, Dallas Mavericks'e deplasmanda 110-104 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte Dallas Mavericks, 36. maçında 13. galibiyetini alırken Houston ise 32. maçında 11. yenilgisini aldı.
