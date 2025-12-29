Cumhuriyet Gazetesi Logo
NBA All-Star oylamasının ilk sonuçları belli oldu! İşte Alperen Şengün'ün sıralaması...

NBA All-Star oylamasının ilk sonuçları belli oldu! İşte Alperen Şengün'ün sıralaması...

29.12.2025 22:22:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
NBA All-Star oylamasının ilk sonuçları belli oldu! İşte Alperen Şengün'ün sıralaması...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yönetimi, 2025-2026 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların seçimi için düzenlenen oylamanın ilk sonuçlarını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi, 2025-2026 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların belirlenmesi için yapılan ilk taraftar oylaması sonuçlarını açıkladı.

NBA'den yapılan açıklamada, Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 308 bin 346 oyla Batı Konferansı'nda 11. sırada yer aldı.

LUKA DONCIC İLK SIRADA

Los Angeles Lakers'ın Sloven oyuncusu Luka Doncic, 1 milyon 249 bin 518 oyla Batı Konferansı'nda ilk sıranın sahibi olurken Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic ise 1 milyon 128 bin 962 oyla ikinci basamakta bulunuyor.

Doğu Konferansı'nın zirvesinde 1 milyon 192 bin 296 oyla Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo yer alırken Yunan basketbolcuyu 1 milyon 72 bin 449 oyla Philadelphia 76ers'ın ABD'li oyuncusu Tyrese Maxey takip etti.

OYLAMA 14 OCAK'A KADAR SÜRECEK

ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'un 16 Şubat 2026'da ev sahipliği yapacağı 75. NBA All-Star maçının oylaması, 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek.

Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından belirlenecek. Ekiplerin kalan 7'şer oyuncusunu ise NBA'deki başantrenörler seçecek.

İlgili Konular: #nba #Alperen Şengün #NBA All-Star

İlgili Haberler

Lille'den dikkat çeken Berke Özer paylaşımı: 'Birkaç haftalık adaptasyon döneminin ardından...'
Lille'den dikkat çeken Berke Özer paylaşımı: 'Birkaç haftalık adaptasyon döneminin ardından...' Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, milli kaleci Berke Özer hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
İki ülke Afrika Uluslar Kupası'nda üst tura yükseldi!
İki ülke Afrika Uluslar Kupası'nda üst tura yükseldi! Mısır ile Güney Afrika, Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar arasına isimlerini yazdırdı.
FIFA duyurdu: 2026 Dünya Kupası için rekor başvuru!
FIFA duyurdu: 2026 Dünya Kupası için rekor başvuru! Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için 150 milyonu geçen bilet talebiyle karşılaştıklarını duyurdu.