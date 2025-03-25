Karşıyaka'da Ahmet Çakı dönemi
Karşıyaka, antrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getirdi.
Basketbol Süper Ligi'nde son 11 maçını kaybederek yıllar sonra düşme korkusu yaşamaya başlayan Karşıyaka, antrenörlük görevine Ahmet Çakı'yı getirdi.
Antrenörlük kariyerinde Anadolu Efes, Tofaş, ALBA Berlin, Darüşşafaka ve Çağdaş Bodrumspor gibi kulüplerde görev yapan 50 yaşındaki Ahmet Çakı kalan 8 maçta yeşil-kırmızılı takımın dümeninde olacak.
Sezona Ufuk Sarıca yönetiminde iddialı bir kadroyla başlayan ancak kulüpteki sponsor krizi nedeniyle ocak ayında Sarıca ve 7 oyuncuyla yollarını ayıran Karşıyaka, önce Rüçhan Tamsöz, ardından Sinan Aksoy'lar yönetiminde maçlara çıkmıştı.
Karşıyaka'da vize işlemleri yetişmediği için geçen hafta Türkiye'ye gelemeyen yeni transferlerden Nijerya asıllı uzun Suleiman Braimoh da çarşamba günü takıma katılacak.
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