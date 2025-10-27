Kartal bir var bir yok: Her dakika olay

BEŞİKTAŞ’IN deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk yarısında aksiyon dolu dakikalar yaşandı. Beşiktaş 1-0 öndeyken 31. dakikada penaltı kazandı. 32’de topun başına geçen Abraham’ın kullandığı penaltıyı Kasımpaşa kalecisi Gianniotis ayaklarıyla kurtardı. Bu pozisyonun devamında Lacivert-Beyazlılar 33. dakikada Winck’in golüyle 1-1 beraberliği yakaladı. 35. dakikada Rıdvan’ın Cafu’ya arkadan müdahalesinde hakem Adnan Kayatepe, Kasımpaşa’ya penaltı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Kayatepe, 38’de penaltıyı iptal etti.

DİREKLERİ DÖVDÜ

Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşa karşısında adeta direkleri dövdü. 27. dakikada Cerny’nin, 56’da ise Rıdvan Yılmaz’ın vuruşlarında top direkten döndü. İlk yarıda Beşiktaşlı Toure, kasığına aldığı darbe sonrası maç oynanırken soyunma odasına gitti. Toure birkaç dakika sonra sahaya döndü.

RAFA’YA ‘MESAJ’

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Rafa Silva’ya mesaj yolladı. Yalçın, “Rafa Silva bizim çok önemli bir oyuncumuz ama son performansları maalesef beklentinin çok altında. Oyun performans oyunu” dedi. Geçen sezon 8 Şubat’tan beri aralıksız oynayan Silva, 32 maç sonra formasından uzak kaldı.