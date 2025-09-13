Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü tek golle mağlup etti!

13.09.2025 19:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa, 31. dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun ters vuruşu sonrası gelen golle galibiyete ulaştı.

Öte yandan Kasımpaşa'da Habib Gueye, 76. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa bu sezon hem ilk kez kazandı, hem de ilk kez puanla tanıştı. Marcel Licka'nın başında olduğu Fatih Karagümrük ise dördüncü lig maçında, üçüncü kez kaybetti ve 3 puanla haftayı kapattı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, Başakşehir'i ağırlayacak. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İlgili Konular: #Fatih Karagümrük #kasımpaşa #Trendyol Süper Lig

