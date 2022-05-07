Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet! Demir Grup Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 3
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Konuk ekip sonuca ikinci yarıda bulduğu gollerle ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı konuk etti. Orta sıralardaki iki ekibin mücadelesinde gülen taraf Kasımpaşa oldu.
İkinci yarıdaki performansıyla dikkat çeken Kasımpaşa, Sivasspor'u 3-1 yendi.
Konuk ekibin gollerini Evren Eren (58), Eysseric (73) ve Umut Bozok attı. Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya çıkaran Umut Bozok, gol krallığı yarışında da ilk sıraya yükseldi.
Ev sahibi ekibin tek sayısı 90+2'de Felix'ten geldi.
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