Trabzonspor'dan TFF'ye Şanlıurfa başvurusu

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edenTrabzonspor, Altay maçını Şanlıurfa'da oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:09
Trabzonspor'dan TFF'ye Şanlıurfa başvurusu
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Antalyaspor maçında taraftarların sahaya inmesinin ardından zemin bozulduğu için Türkiye Futbol Federasyonu'na stat değişikliği için başvuruda bulundu.

Trabzonspor, Akyazı'da zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle Altay maçını 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynamak için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hafta içi Trabzonspor'un bu başvurusunu görüşerek karar vereceği öğrenildi.


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