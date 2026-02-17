Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayakla atlama erkekler süper takımda milli sporcular 15. oldu!

Kayakla atlama erkekler süper takımda milli sporcular 15. oldu!

17.02.2026 09:13:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kayakla atlama erkekler süper takımda milli sporcular 15. oldu!

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir'den oluşan milli takım, erkekler süper takım kategorisinde 15'inci oldu.

İtalya'da düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları'nın 10. gününde kayakla atlama erkekler süper takım atlayışları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı.

İlk turda 123 metreye ulaşan Fatih Arda İpcioğlu, 103 puan elde etti. Muhammed Ali Bedir ise 114 metre mesafeye atlayarak 99,7 puan topladı.

Olimpiyatlardaki son müsabakasına çıkan milli sporcular, toplamda 202,7 puana ulaşarak süper takım kategorisini 15. sırada tamamladı.

Üçüncü kez olimpiyatlarda yer alan Fatih Arda İpcioğlu, normal tepede 44'üncü, büyük tepede 37'nci sırayı elde etmişti. İlk defa oyunlara katılan Muhammed Ali Bedir ise normal ve büyük tepe kategorilerinde 48'inci olmuştu.

İlgili Konular: #Fatih Arda İpcioğlu #Kayakla atlama #2026 Kış Olimpiyat Oyunları

İlgili Haberler

2026 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar kayaklı koşuda altın madalya Norveç'in!
2026 Kış Olimpiyatları'nda kadınlar kayaklı koşuda altın madalya Norveç'in! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu kadınlar 4x7,5 kilometre bayrak kategorisinde Norveç, altın madalya kazandı.
2026 Kış Olimpiyatları, moda sahnesine dönüştü
2026 Kış Olimpiyatları, moda sahnesine dönüştü Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları, bu yıl spor sınırlarını aşarak modanın ve kültürel anlatının küresel sahnesi haline geliyor. Milli takım kıyafetleri artık yalnızca işlevsel üniformalar değil; ülkelerin kimliklerini, estetik duruşlarını ve hikâyelerini dünyaya aktardıkları güçlü bir ifade aracına dönüşüyor. Bu yönüyle olimpiyatlar, pistlerdeki rekabetin ötesinde, stil, temsil ve anlam üzerinden de kazanılan bir mücadele alanı olarak öne çıkıyor.
2026 Kış Olimpiyatları'nda Norveç'ten bir altın madalya daha!
2026 Kış Olimpiyatları'nda Norveç'ten bir altın madalya daha! 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprint kategorisinde Norveçli Maren Kirkeeide, altın madalya kazandı.