Kayseri'de gol sesi çıkmadı!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sinan Kaloğlu'nun ekibi Kayserispor ile Serkan Damla'nın yönetimindeki Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maç, karşılıklı pozisyonlara rağmen golsüz eşitlik ile sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrılmış oldu.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor 9 puana ulaşırken, Adana Demirspor ligde henüz galibiyet alamadı ve 2 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek.
Etiketler: #adana demirspor #kayserispor #Trendyol Süper Lig
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