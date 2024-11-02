Kayseri'de gol sesi çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.

Kayseri'de gol sesi çıkmadı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 18:25

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sinan Kaloğlu'nun ekibi Kayserispor ile Serkan Damla'nın yönetimindeki Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maç, karşılıklı pozisyonlara rağmen golsüz eşitlik ile sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrılmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 9 puana ulaşırken, Adana Demirspor ligde henüz galibiyet alamadı ve 2 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek.


Etiketler: #adana demirspor #kayserispor #Trendyol Süper Lig
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler