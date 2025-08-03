Kayserispor'dan Beşiktaş'a erteleme yanıtı: 'Böyle bir talep olursa...'

Beşiktaş'ın 7 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda St. Patrick ile oynayacağı maç nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için erteleme talebinde bulunabileceği öne sürüldü.

"BÖYLE BİR TALEP OLURSA..."

Söz konusu iddialar üzerine Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Ekol TV'ye konuştu. Açıkalın, şu ana kadar Beşiktaş cephesinden kendilerine herhangi bir resmi talep ulaşmadığını belirtti.

Başkan Açıkalın, "Beşiktaş cephesinden maçın ertelenmesiyle ilgili henüz bize ulaşan bir talep yok. Açıkçası böyle bir talep olursa erteleme konusuna şu an için sıcak bakmayız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.