Beşiktaş duyurmuştu: Semih Kılıçsoy yeni takımına imzayı attı!

Beşiktaş Kulübü, Semih Kılıçsoy'un İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 19 yaşındaki futbolcunun Serie A ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır.

Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

ANLAŞMANIN AYRINTILARI

Football Italia'nın haberine göre, İtalyan ekibi genç oyuncu için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Semih'in satın alma opsiyonu ise 12 milyon Euro olarak belirlendi. Ayrıca 2 milyon Euro bonus ve Beşiktaş için sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi yer alıyor.

87 MAÇTA 25 GOLE KATKI

Beşiktaş altyapısından yetişen ve A takımda 3 sezon geçiren 19 yaşındaki genç yıldız, 87 maçta 16 gol ve 9 asist kaydetti.

Semih, siyah-beyazlı kulüp ile 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

SEMİH'TEN VEDA PAYLAŞIMI

Genç futbolcu Semih Kılıçsoy, transferinin gerçekleşmesi ile birlikte sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarları için bir veda mesajı yayınladı.

Taraftarların sevgisini asla unutmayacağına dikkat çeken Semih'in sözleri şu şekilde:

"10 yaşında kapısından girdiğim, bana ailen Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her şey taraftarımızın önünde oynamayı, onları benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ımıza başarılı bir sezon dilerim."