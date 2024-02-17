Keçiörengücü, Giresun deplasmanında kazanmasını bildi!

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, son sıradaki Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:36
Keçiörengücü, Giresun deplasmanında kazanmasını bildi!
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü, son sıradaki Bitexen Giresunspor'a konuk oldu.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Keçiörengücü 1-0 kazandı.

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Maçın ilk yarısını konuk Ankara Keçiörengücü, 34. dakikada Malaly Dembele'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise iki taraf skor üretemedi ve mücadeleden başkent ekibi, galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini alan Ankara Keçiörengücü, puanını 29'a yükselttı.

Galibiyet hasreti devam eden ve üst üste 6. maçında gol atamayan Bitexen Giresunspor ise 7 puanda kaldı.

Gelecek hafta Keçiörengücü, Kocaelispor'u konuk edecek. Giresunspor ise Altay ile deplasmanda karşılaşacak.


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