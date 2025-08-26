Keny Arroyo'dan olay yaratan paylaşım!

Beşiktaş forması giyen Keny Arroyo, dikkat çeken bir harekete imza attı.

Sosyal medyada bir taraftar Arroyo'yu Cruzeiro'ya davet etti ve "Come to Cruzeiro." yazdı.

Arroyo, bu paylaşıma umarım anlamına gelen emoji ve yıldız emojisiyle cevap verdi.

Arroyo'nun bu cevabı, sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarları arasında gündem oldu.

7.5 MİLYON EURO'YA RET

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kenny Arroyo için gelen 7,5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Siyah-beyazlıların geçen sezonun devre arasında Independiente del Valle takımından yüzde 50'sine bonservis bedeli ödeyerek aldığı Kenny Arroyo için en ciddi teklif Brezilya'dan geldi.

Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7,5 milyon Euro teklif etti. Bu teklif başkan Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 14 maçta süre bulan Arroyo, 2 kez ağları havalandırdı.